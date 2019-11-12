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Birleşik Krallık'a ait A400M tipi kargo uçağı Endonezya'da

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Birleşik Krallık'a ait A400M tipi çok amaçlı askeri kargo uçağı Halim Perdanakusuma Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

12.11.2019

Uçak, Endonezya ile İngiltere arasında savunma sanayii işbirliğini teşvik etmek amacıyla Cakarta`da sergileniyor.
Fotoğraf: AA
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