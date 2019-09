Bir Kore kahramanı: Yüksel üsteğmen

Kore`de yaralanan, esir düşen ve savaş sırasında annesinin ölüm haberini alan 90 yaşındaki gazi Yüksel Yıldırmaz, her şeye rağmen destansı bir kahramanlık göstererek görevini eksiksiz yapmanın gururunu yaşıyor.

Kendisinin Kore`de üç ay eğitimin ardından Vegas muharebelerinde görevlendirildiğine belirten Yıldırmaz, ağır makineliler arasında yerde sürünerek her gün cepheyi baştan başa gezdiğini ifade etti.

Yıldırmaz, Kore`de insanlık uğruna savaştıklarını belirterek, "Oradaki çocukların, insanların halini görünce çok üzüldüm. Onlarla kumanyalarımızı, ekmeğimizi paylaşıyorduk. Kore`yi kendi vatanımızdan ayırmadık. Vatanımızda savaşır gibi savaştık. On yıl önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle Kore`ye gittik. Orada cepheleri, mezarlığı ziyaret ettik. En büyük mutluluğumuz takdir edilmek." diye konuştu.

"Gazi olmaktan şeref duyuyoruz"

Ankara`da okuyan Koreli iki kız öğrencinin, Antalya`ya ziyaretlerine geldiklerini anlatan Yıldırmaz, "Otelde yer ayırtmışlar ancak onları bırakmadık. Bir hafta yatılı misafir ettik. Eşime `anne` bana da `baba` dediler. Onların bu yakınlığı bizi çok mutlu ediyor. Madalyalarım benim şeref unsurum. Vatan benim için her şey. Vatansız insan olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bizim bekçiliğimizde büyüdü. Bugün bile dünyanın neresinde olursa olsun her zaman görev yapmaya hazırım. Hiç çekinmeden vatan için her zaman göreve hazırım. Gazi olmaktan şeref duyuyoruz. Vatan için şehit de oluruz gazi de. Yeter ki bu vatan yükselsin, ilelebet ülkemiz yaşasın." ifadelerini kullandı.