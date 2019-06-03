"Bir gün değil, her gün bisiklet"

Dünyada birçok kentteki benzeri etkinliklere ön ayak olan kadın bisikletliler, gündelik hayatlarında da bisikletli yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Renkli kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle trafiğe çıkan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, yıllar içinde katılımcı sayısını hızla artırdı.

Türkiye`nin pek çok şehrinin yanı sıra Amsterdam, Atina, Milano ve Washington gibi dünyaca ünlü 100`ün üzerinde şehirde bu etkinlik sürdürülüyor.

22 Eylül`de gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, giderek daha fazla kadını bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.