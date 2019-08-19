Binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan ağaç

Kuvvetli köklere ve uzun ömre sahip çınar ağaçları...
Osmanlı`nın kuruluşunda en önemli simgeler arasında bulunuyordu.
Çınar ağaçları, payitahtın dört bir yanında tarihe tanıklık ediyor.
Kentin "Yeşil Bursa" olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar arasında Uludağ yolundaki "İnkaya Çınarı" da bulunuyor. 612 yaşındaki çınar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İnkaya Çınarı`nın 53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği var.
13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl binlerce kişiyi yaklaşık 1,5 dönümlük gölgesinde ağırlıyor.
Tarihi çınar, adını aldığı 80 haneli İnkaya Mahallesi sakinlerinin de geçim kaynağı haline geldi.
Çınarı görmeye gelenler, mahallede yaşayanlar tarafından açılan hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor.
Bölgedeki kadınlar da gözleme ve el işi örgüleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.