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Çok Bulutlu

Binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan ağaç

Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 612 yaşındaki "İnkaya Çınarı", gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor.

19.08.2019

Kuvvetli köklere ve uzun ömre sahip çınar ağaçları...
Osmanlı`nın kuruluşunda en önemli simgeler arasında bulunuyordu.
Çınar ağaçları, payitahtın dört bir yanında tarihe tanıklık ediyor.
Kentin "Yeşil Bursa" olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar arasında Uludağ yolundaki "İnkaya Çınarı" da bulunuyor. 612 yaşındaki çınar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İnkaya Çınarı`nın 53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği var.
13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl binlerce kişiyi yaklaşık 1,5 dönümlük gölgesinde ağırlıyor.
Tarihi çınar, adını aldığı 80 haneli İnkaya Mahallesi sakinlerinin de geçim kaynağı haline geldi.
Çınarı görmeye gelenler, mahallede yaşayanlar tarafından açılan hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor.
Bölgedeki kadınlar da gözleme ve el işi örgüleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Fotoğraf: AA
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