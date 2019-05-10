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Çok Bulutlu

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Hatay'da bir at çiftliğinde bulunan dünyanın birçok noktasındaki gösterilerde sahne almış shire cinsi dev at görenlerin ilgi odağı oluyor.

10.05.2019

Yaklaşık 3 ay önce İstanbul`dan satın alınarak Hatay`a getirilen "Thor" isimli at, büyüklüğü ile ilgi topluyor.
Çiftlikte kısa gösterilere çıkan 9 yaşındaki Thor, bakıcıları tarafından özenle bakılıyor.
İşletme yönetici Ahmet Sezer Kuş, shire cinsinin dünyada nadir bulunan atlar arasında olduğunu söyledi.
Kuş, bu cins atların "Centilmen devler" olarak anıldıklarını anlattı.
Ahmet Sezer Kuş, gösteri atı Thor`un Türkiye`de tek olduğunu bildiklerini söyledi.
"Şu anda bin 200 kilogram ağırlığında ve 2 metreye yakın boyu var. Ona bir eş arıyoruz ancak bulamıyoruz. Bu cins atlara eş bulmak kolay değil. Serin yerde yaşamayı sevdiği için çoğunlukla ahırında kalıyor. Ona yük taşıtmıyoruz. Buraya gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Atların efendisi `Lord Of The Horses` ekibinde yer aldı ve dünyanın birçok noktasında gösteri yaptı.``
Kuş, hayvan hassas olduğu için özel ilgi istediğini belirtti.
Ayrıca, bakıcıların 24 saat yanından ayrılmadığını ve atın değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğunu vurguladı.
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