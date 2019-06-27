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Parçalı Bulutlu

Bilecik'te mezarlık yolunda toprak kayması

Bilecik'te şehir mezarlığının yanında geçen yol, toprak kayması nedeniyle kapatıldı.

26.06.2019

Kentte bir süre önce bazı mezar taşlarının kaymasının ardından son günlerdeki yağışların da etkisiyle mezarlığın yanından geçen yolda toprak kayması meydana geldi.
Fotoğraf: AA
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