"Biberli baklava" fuarda ilgi odağı oldu

"Tarımda teknolojiye yönelmemiz lazım."

Türkiye`de her 4 kişiden birinin tarımdan çalışıp, geçindiğini belirten Seçer, "Bizim daha kalkınmamız, daha zenginleşmemiz için mutlaka teknolojiye yönelmemiz gerekiyor. Tarımda da teknolojiye yönelmemiz lazım. Ne kadar çok ihracat yaparsak, o kadar çok üretim artar. Mutlaka tarımda bilime değer verilmesi lazım." diye konuştu.