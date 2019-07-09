Beytüşşebap, doğal güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor

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Yıllarca terörün gölgesinde kalan Beytüşşebap`ın, kararlılıkla devam eden operasyonlar sayesinde teröristlerden arındırılan yaylaları, dereleri, kaplıcaları ve vadileri, yemyeşil doğasıyla seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

İlçenin doğusunda yer alan Altın ile batısında yer alan Tanin dağları, bol su kaynaklarından oluşan kanyonlar ve yaylalar, yaz aylarında kartpostalı andırıyor.

Sert geçen kış aylarının ardından baharın gelmesiyle yüksek kesimlerde eriyen karlar, kimi yerlerde şelalelere dönüşürken kimi bölgelerde ise derin kanyonlardan süzülerek Habur Çayı`nı besliyor.

Kato ve Komtik dağları ile Faraşin, Laleşi, Meydana Zengil, Meydana Kolya, Meydanbelek yaylalarını bünyesinde barındıran ilçe, serin havası ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında göz kamaştırıyor.

Doğal güzelliklere sahip Beytüşşebap tarihi ve kültürel varlıkları, zengin mutfağı, misafirperverliğiyle de turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kaymakam İsmail Pendik, geçmişte ilçenin çekinilen bir yer olarak anıldığını ifade ederek, Beytüşşebap`ın artık korkulacak bir yer olmadığını söyledi.

"Beytüşşebap inanılmaz bir potansiyel taşıyor" "Buranın Karadeniz`deki yaylalardan, hatta İsviçre`deki Alpler`den eksik kalır yanı yok. Kato Dağı`ndan Faraşin Yaylası`na, Yeşilöz Deresi`ne kadar Beytüşşebap inanılmaz bir potansiyel taşıyor." diyen Pendik, huzura kavuşan ilçenin doğal güzelliklerinin görünür hale geldiğini aktardı.

Pendik, ilçedeki Zümrüt Kaplıcalarının da termal turizmi açısından önemli olduğuna işaret ederek, "İnşallah oraya bir otel kazandıracağız, mevcut tesisleri modernleştireceğiz ve termal turizm açısından ilçemize büyük katkı sağlayacak." dedi.

Faraşin yaylasında huzur hakim Pendik, Faraşin Yaylası`nın küçük ve büyükbaş hayvancılığın yanı sıra arıcılık ve doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını dile getirerek, yaylada artık huzurun hakim olduğunu vurguladı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde vatandaşların Faraşin`e korkmadan ve çekinmeden gidebildiğini, o bölgede gezdiğini anlatan Pendik, insanların aradıkları huzuru ve doğal güzellikleri Faraşin Yaylasında bulduğunu aktardı.

"Termal, inanç, doğa ve kış turizmini ilçeyle buluşturacağız" Pendik, ilçenin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah burayı turizme açmayı planlıyoruz. Uzun vadede kayak merkezleri için de potansiyelimiz var. Bunun da fizibilite çalışmasını yapıp termal, inanç, doğa ve kış turizmini ilçeyle buluşturacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde Beytüşşebap`ın Türkiye`nin diğer yerlerinden eksik yanı kalmayacak. Buradaki huzur, birlik ve kardeşlik daha da güçlenerek devam edecek." Yıllar önce gidilemeyen yerlerin son 3 yılda huzurun sağlanmasıyla keşfedildiğini belirten Pendik, bu yerlerden biri olan ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aşağıdere Şelalesinin 7`den 70`e vatandaşların uğrak mekanı haline geldiğini, piknik için ziyaretçilerini ağırladığını kaydetti.

"Burada beklediklerinin fazlasını bulacaklar" Beytüşşebap`ta gerçek anlamda huzurun hakim olduğuna dikkati çeken Pendik, şöyle konuştu: "Türkiye`de güvenlik açısından belki de en risksiz yerlerden birisi. Kahraman güvenlik güçlerimiz son 3 yılda inanılmaz gayret göstererek, buranın huzur ve kardeşlik ilçesi haline dönüşmesini sağladı. Yaptığımız projelerle de bunu kalıcı hale getiriyoruz. Buraya artık çekinmeden gelebilirler. Kato Dağı önceden terörle anılırdı, bu yıl ilk defa uçurtma şenliğini düzenledik. Artık Kato terörle değil, uçurtmalarla, çocukların sevinçleriyle anılacak. Fotoğraf meraklılarını, doğa tutkunlarını, doğa sporlarına ilgi duyanları Beytüşşebap`a bekliyoruz. Burada beklediklerinin fazlasını bulacaklar."

"Beytüşşebap`ın turizme kazandırılmasını istiyoruz" Beytüşşebap`ta yaşayan vatandaşlardan Kemal Aslan, bölgenin artık huzura kavuştuğunu belirterek, ilçenin artık kanyonları, yaylaları, dereleri ve su kaynakları ile tanınmasını istediklerini söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet ettiklerini ifade eden Aslan, "Gelsinler yaylalarımızı, doğal güzelliklerimizi, insanlarımızın misafirperverliğini görsünler." diye konuştu.

Mesut Aslan da Beytüşşebap`ın birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını dile getirerek, bu doğal güzelliklerin keşfedilmeyi beklediğini aktardı.

Aslan, "Beytüşşebap`ın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Rafting yapılabilecek Habur Çayımız, doğa sporlarına elverişli Faraşin Yaylası var. Turistlerin bu bölgeye gelmesi için çalışmalar yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.