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Beylikdüzü'ndeki fabrika yangın
Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler:
yangın
,
itfaiye
,
fabrika
,
beylikdüzü mermerciler sanayi sitesi
,
beylikdüzü
Kategori :
Türkiye
Tarih : 06.09.2018
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