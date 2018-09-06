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Beylikdüzü'ndeki fabrika yangın

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Etiketler: yangın, itfaiye, fabrika, beylikdüzü mermerciler sanayi sitesi, beylikdüzü
Kategori : Türkiye
Tarih : 06.09.2018
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