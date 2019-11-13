Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu

Şenol`un ailesinin, yaptıkları görüşmeler sonucu organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirten Apak, "Daha sonra organ nakli tetkikleri yapıldı. Nakil merkezleriyle iletişime geçildi ve bu sabah erken saatlerden itibaren ameliyatlar başladı. Şenol`un alınan sağ böbrek, karaciğer ve korneası Samsun`da, sol böbreği Erzurum`da, kalp kapakçıkları da İstanbul`da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.

"Önemli olan ailenin kararıydı, onlara teşekkür ediyoruz."

Apak, güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini vurgulayarak, "Burada önemli olan ailenin kararıydı, onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar verdiler. Onların söyledikleri de organ nakli bekleyen hastalara faydalı olabilmekti. Şenol`un eşi ve çocuklarının kararı vermesinin ardından süreç işledi. Ailemiz böylece güzel bir şeye imza atmış oldu. İnşallah organ bekleyen hastalara çare olur." diye konuştu.