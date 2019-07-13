Beyaz nilüferleriyle Acarlar Longozu

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Sakarya`nın Acarlar Longozu, Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunuyor.

24 kilometre alana sahip.

Alaca balıkçıl, karabatak, dalgıç türleri, bahri, pakta, altıngöz, kadife ördek, sülün, yaban ördeği, deniz ve balık kartalları gibi 200`e yakın yerli ve göçmen kuşu barındırıyor.

Yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna, kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Longoz, sabah saatlerinde açıp akşama doğru kapanan nilüferleriyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Longozda, dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu yanında göl soğanları, su menekşesi gibi endemik türler de yer alıyor.

Birinci derece sit alanı olarak korunan longoza gelen ziyaretçiler, 750 metre uzunluğundaki ahşap yürüme yollarında bitki ve kuş türlerini gözlemleyebiliyor.

Aynı zamanda, doğal güzellikleri keşfetme fırsatı yakalıyor.