"Beyaz kıta"da mesaj dolu final

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, "beyaz kıta"daki çalışmalarını tamamladı. Sefere katılan bilim insanları, Antarktika`daki çalışmalarının ardından dünyaya mesajlarını küçük bir kara tahtaya yazarak verirken, yazılarda bilim, sevgi ve çevresel duyarlılık vurguları öne çıktı.

"Antarktika sabrı öğretiyor" İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi`nin Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy`un Antarktika`dan dünyaya mesajı "sabır" oldu. Beyaz kıtanın en sevdiği karakteristiğinin insana sabrı öğretmesi olduğunu belirten Özsoy, "Antarktika`yı ne kadar anlatırsanız anlatın, gelmeden insanların burayı anlayabilmesi mümkün değil. Her zaman `Antarktika insanı istemiyor.` diyorum. Buraya gelen insanın gerçekten sabırlı ve dirençli olması gerekli." dedi. Özsoy, sabırlı insanın sonunda mutlaka mükafatını aldığına işaret ederek, "Antarktika sabrı öğretiyor. Sabırlı olmayan insanın Antarktika`da bilim yapması, tutunması, yaşaması ve mücadele vermesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Doğaya daha duyarlı bir dünya dileğiyle" Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "doğaya daha duyarlı bir dünya" dileyerek mesajını verdi. İklim değişikliği ve atık kirliliğine dikkati çeken Ercümen, dünyanın yoğun bir tehdit altında olduğunu söyledi. Ercümen, Antarktika`da doğanın ritmini koruyabildiğine dikkati çekerek, "Antarktika kimseye ait olmayan, nispeten el değmemiş bir kıta ve burada sadece bilim yapılıyor. Dünyamızın her yerinin Antarktika gibi el değmemiş kalmasını çok isterdim." diye konuştu.

"Bilim gerçektir" Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, dünyaya "Bilim gerçektir" mesajını gönderdi. Hayatın gerçeklerinin bilimin ulaştığı notada bulunabildiğini vurgulayan Başar, "Özellikle Antarktika`da bulunan gizli şeyler bizim için geleceğin bir kara kutusu. Bilim buradaki gizemleri çözecek ve sonucunda dünyanın gerçekleri ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Korhan Özkan da "Her şey bilim için" mesajını verdi. Evrenle ilgili detayları keşfetmek için tüm zorluklarla mücadele ettiklerini ifade eden Özkan, "Umuyorum ki, Türkiye`nin Antarktika açılımı genişleyerek devam edecek ve bu sadece burasıyla sınırlı kalmayacak. Artık Türk bilim insanları derin denizleri, tropikleri, dünyanın, evrenin herhangi bir köşesini araştıracak cesareti kendinde bulacak." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe`nin mesajı ise "saygı ve çalışma" oldu. Hayatta birçok değer olduğunu ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Serçe, Antarktika`daki çalışmayı da bilimde başarının olmazsa olmazı olarak nitelendirdi.

"Umarım Antarktika bilim insanları için aşka dönüşür" Harita Genel Müdürlüğü Mühendisi Yüzbaşı Soner Özdemir`in dünyaya mesajı "aşk" oldu. Özdemir, "Ne yaparsan yap, aşkla yap. Aşkla yaptığımız her şeyden mutlaka çok güzel şeyler çıkar. Umarım bundan sonra Antarktika Türk bilim insanları için bir aşka dönüşür." diye konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi Binbaşı Caner Filiz de dünyaya “sevgi” mesajını verdi. İnsanlığın en büyük probleminin sevgi eksikliği olduğunu vurgulayan Filiz, "İhtiyacımız olan şey sevmek, kendimizi, doğayı, başkalarını sevmek ve her türlü kötü düşünceden ruhumuzu benliğimizi arındırmak." ifadelerini kullandı.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Bilge Tutak, "kan, ter, gözyaşı ve zafer" kelimeleriyle Antarktika`daki hislerini anlattı. Tutak, "Zorlu bir sefer, yorulan bedenler ve gerilen sinirler sonrasında mutlu bir sona ulaştık ve Türk Bilimsel Araştırma Kampı`nı kurduk." dedi.

"Emek olmadan hiçbir şey olmaz" İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezinden Kaptan Özgün Oktar`ın mesajı "emek" oldu. İnsanın Antarktika`da bilinen her olasılığın dışında bir yerde olduğunu anlatan Oktar, "emek olmadan hiçbir şeyin olmayacağını, kıtanın da emeğin en yoğun halini istediğini" ifade etti.

Deniz Biyoloğu Dr. Selahattin Ünsal Karhan ise çocuklar için "merak edin" mesajı verdi. Merak etmeden gelişmenin olamayacağına işaret eden Karhan, geleceğin merak ederek şekillenebileceğini dile getirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Harekat Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Ateş, "Emanete sahip çık" mesajı verdi. Ateş, çocuklardan emanet alınan dünya için çevreye duyarlı olunması ve israftan kaçınılması çağrısında bulundu.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Burak Karacık, dünyaya "huzur ve tutku" mesajı gönderdi. Karacık, Antarktika`nın insanın kendini bulduğu bir yer olduğunu ve bir kez gelenin hep gelmek istediğini ifade etti.