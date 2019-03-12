Beyaz kıta Antarktika

"Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup faturayı bırakma bedeli değil"

Bakan Selçuk: Ebeveynlere her bir çocuk için kısmi süreli çalışma hakkı getirdik

Dünyanın en soğuk kıtası olarak nitelendirilen Antarktika`da, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor, kıtada 30 ülkenin 100`e yakın üssü bulunuyor.

Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan ve "bilim ve barış kıtası" olarak kabul edilen Antarktika, penguenler, foklar, balinalar ve kuşların da aralarında olduğu hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın 5`inci büyük kıtası olan Antarktika, Güney Yarımküre`nin en güneyinde yer alıyor.

Yüzde 98`i, ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki kullanılabilir tatlı suyun yüzde 67`si buzul olarak bulunuyor.

Antarktika`nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor.