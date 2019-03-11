Beyaz kıta Antarktika

Yerli halkı olmayan ve hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan Antarktika, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılıyor.

14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın beşinci büyük kıtası olan Antarktika, güney yarımkürenin en güneyinde yer alıyor.

Yüzde 98`i ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki tatlı suyu kaynağının yüzde 67`si bulunuyor.

Antarktika`nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor.

Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor.

Kıtada penguenler, foklar, balinalar, kuşlar ve çeşitli hayvanlar yaşamını sürdürüyor.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulduğu Horseshoe Adası, korsan martılara da ev sahipliği yapıyor.