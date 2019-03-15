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Beyaz gelinlikli Toroslar havadan görüntülendi
Kar yağışı ile beyaza bürünen Antalya'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
15.03.2019
Bölgede etkili olan kar yağışı Toros Dağları`na beyaz gelinlik giydirdi. Karla kaplanan çam ağaçları ve kar birikintileri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bu güzelliğin en iyi görüldüğü noktaların başında gelen Antalya ile Konya`yı bağlayan bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidi ve Gidengelmez Dağları`nın arka yüzleri drone ile havadan görüntülendi.
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