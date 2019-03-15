Beyaz gelinlikli Toroslar havadan görüntülendi

Bölgede etkili olan kar yağışı Toros Dağları`na beyaz gelinlik giydirdi. Karla kaplanan çam ağaçları ve kar birikintileri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bu güzelliğin en iyi görüldüğü noktaların başında gelen Antalya ile Konya`yı bağlayan bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidi ve Gidengelmez Dağları`nın arka yüzleri drone ile havadan görüntülendi.