"Beyaz cennet" bayram tatilinde doldu taştı

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Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri cezbeden, "beyaz cennet" olarak adlandırılan Pamukkale, 9 günlük bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı.

Bayram tatilinde adeta dolup taşan Pamukkale`yi 9 günde 99 bin 747 turist ziyaret etti.

Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Ören Yeri`nde tatil süresince gözlenen hareketliliğin giriş kapılarından alınan rakamlarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

"Bu rakamlar bizi inanılmaz mutlu etti." Bölgeyi haziran ayında normalde günlük ortalama 6 bin kişinin ziyaret ettiğini, 9 günlük bayram tatilinde ise bu rakamın yaklaşık ikiye katlandığını kaydeden Şen, "Bayramda günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini aştı. Tatil süresince toplam biletli geçiş sayısı 99 bin 747`e ulaştı. Bunun diğer girişlerle 100 binin üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz. Bu rakamlar bizi inanılmaz mutlu etti." dedi.

Ziyaret rakamlarında yılın 5 ayında ise geçen yıla göre yüzde 18 artışla 660 bin seviyesine ulaşıldığına işaret eden Şen, "Bayram tatilinde gelinen seviye, yıl sonu için hedeflediğimiz 3 milyona ulaşabileceğimizi gösteriyor." dedi.

Şen, Pamukkale`ye gelen yabancı misafirlerin en fazla uçak seferlerinin azlığından şikayetçi olduklarını vurguladı.

En çok Uzak Doğulu geliyor Özellikle Uzak Doğulu turistlerin yaklaşık 7-8 bin kilometre uzaktan geldiklerini, mevcut 5 seferin yeterli olmadığını söylediğini aktaran Şen, "Pamukkale`ye gelen turistlerin yaklaşık yüzde 70`ini Uzak Doğulu misafirlerimiz oluşturuyor. Yeni uçak seferleri konulursa bu sayı daha da artar." diye konuştu.