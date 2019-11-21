"Beşkardeşler" hayata tutundu

Burada temizlik, muayene ve bakımları yapılan yavrular, karınları da doyurularak korumaya alındı.

Yavrulara "Beşkardeşler" adı verildi

Hayvanların hayata yeniden tutunduğunu belirten Cücük, şöyle konuştu: "Yavrulara ulaştığımızda durum gerçekten içler acısıydı. Biraz daha geç kalsak bu yavruların hepsi ölmüş olabilirdi. Neyse ki seslerini duyurmayı başardılar ve duyarlı bir vatandaşın bize durumu bildirmesi üzerine artık güvenli ellerdeler. ‘Beşkardeşler’ ismini verdiğimiz yavruların artık annesi, babası, ailesi biz olacağız. Beşkardeşler artık emin ellerde."