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Parçalı Bulutlu

Besicilerin kış hazırlığı başladı

Van'ın Çatak ilçesinde, berivanlar, her gün koyunlarını sağmak için katırlarla vadi ve sarp kayalık yolları aşarak yaylalara ulaşıyor.

02.09.2019

Yaylaya çıkarak sağdıkları sütten elde ettikleri peynirin bir kısmını kış için küplere koyarak toprağa gömüyorlar.
Erkekler yaylalarda biçtikleri otları katırlarla taşıyarak kış için koyunlarına yem depoluyor.
Fotoğraf: AA
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