Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü

13 Ağustos 1961`de yapımına başlanan ve böylece Batı Berlin`i Doğu Almanya`da ada haline getiren duvar 9 Kasım 1989`da yıkıldı.
İkinci Dünya Savaşı`nın hemen ardından doğu ve batı olarak bölünen Almanya`da, Berlin kentini ikiye ayıran Berlin Duvarı, yıkılışının üzerinden 30 yıl geçse de "utanç duvarı" olarak hafızalara kazındı.
Şehrin ortasından geçen ve 155 kilometre boyunca örülü duvarın yıkılışının 30. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle kutlamalar yapılıyor.
Duvar kalıntılarının bulunduğu turistik yerlerde, dönemi hatırlatan süs ve hediyelik eşyaları satan seyyar tezgahlar da bulunuyor.
Kutlamalar kapsamında şehri gezenler duvar kalıntıları ve kontrol noktalarını görme imkanı bularak, fotoğraf da çektirebiliyor.
Kutlamalar kapsamında şehri gezenler duvar kalıntıları ve kontrol noktalarını görme imkanı buluyor.
Kutlamalar kapsamında şehri gezenler, duvar tarihinin anlatıldığı panolardan duvara ilişkin bilgileri öğrenebiliyor.
Duvarı geçmeye çalışırken askerler tarafından vurularak hayatını kaybedenlerin fotoğrafları, Berlin Duvarı Müzesi’nde hazırlanan blokta bulunuyor.
Şehir merkezinde kurulan panolarda duvar tarihini anlatılırken, şehri doğu ve batı olarak ikiye bölen duvar harita üzerinde kırmızı çizgilerle belirtiliyor.