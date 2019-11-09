Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü

13 Ağustos 1961`de yapımına başlanan ve böylece Batı Berlin`i Doğu Almanya`da ada haline getiren duvar 9 Kasım 1989`da yıkıldı.

İkinci Dünya Savaşı`nın hemen ardından doğu ve batı olarak bölünen Almanya`da, Berlin kentini ikiye ayıran Berlin Duvarı, yıkılışının üzerinden 30 yıl geçse de "utanç duvarı" olarak hafızalara kazındı.