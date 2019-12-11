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Açık

Belediyelerden, 120 bin dolarlık muza atıf

Belediyeler, 120 bin dolarlık muza atıfta bulunarak yörelerine has lezzetleriyle sosyal medya paylaşımları yaptı.

11.12.2019

Datça Belediyesi
Trabzon Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
Afyonkarahisar Belediyesi
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