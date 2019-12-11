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11.12.2019 - 10:52
Türkiye 2019’da 22 bini aşkın depremle sallandı
11.12.2019 - 10:18
Eski Yargıtay üyesi Kulaç'ın hapis cezası onandı
11.12.2019 - 10:03
Hakurk'ta teröristlerin dere üstüne teleferik sistemi kurduğu ortaya çıktı
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Suruç Belediye Başkanvekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
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Belediyelerden, 120 bin dolarlık muza atıf
Belediyeler, 120 bin dolarlık muza atıfta bulunarak yörelerine has lezzetleriyle sosyal medya paylaşımları yaptı.
11.12.2019
Datça Belediyesi
Trabzon Belediyesi
Şanlıurfa Belediyesi
Afyonkarahisar Belediyesi
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