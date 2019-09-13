Belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi`nde Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı`na katılarak konuşma yaptı.