Belediye başkanı ziyaret ettiği aileyle pekmez yaptı

Görevine nisan ayında başlayan 41 yaşındaki Tekin, 6 bin 500 nüfuslu ilçenin tarımsal ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bazen mesai bitiminde şalvar giyip bahçelerinde çalışan hemşehrilerine yardım eden Tekin, ürünlerin daha kaliteli ve verimli olması ile satışı gibi konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

İlçeye bağlı Karaköy`de, bahçelerinde şeker pancarından pekmez hazırlayan Taş ailesini ziyaret eden Tekin, aile bireyleriyle pancar soyup kazan karıştırdı ve ürünün tadına baktı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri şerbetçi otu, taze ve kuru fasulye, bezelye gibi pek çok ürünün hasadına katıldığını söyledi.

Göreve geldikten sonra da Pazaryeri`ne özgü ürünlerden şerbetçi otu ve boncuk fasulyesinin hasatlarında yer aldığını belirten Tekin, şöyle devam etti: "Hem kadınlarımıza destek olmaya hem de belediyemizin yaptığı çalışmaları anlatmaya geldik. Kadınlara yönelik istihdam çalışmalarından bahsettik. Kadınlarımız ürettiklerini artık ticarete dökebilecek. Bununla ilgili marka çalışmalarımız var. Pazarlamayla ilgili de çok yol katettik. Aile bütçelerine de katkı sağlayacaklar."

Tekin, şeker pancarının, çıkarılması meşakkatli bir bitki olduğunu vurguladı.

"Yarım ton pancarı tek başıma pekmeze dönüştürmüştüm" Pancar hasadını da iyi bildiğini dile getiren Tekin, "Çok sevdiğim bir iştir. Bir keresinde annem rahatsızlanmıştı. Yarım ton pancarı tek başıma pekmeze dönüştürmüştüm." dedi.

Evinin bahçesinde ailesiyle pekmez yapan Cemile Taş ise şeker pancarlarını dikkatli bir şekilde topladıklarını belirtti.

Komşularının da yardımıyla ürünleri yıkayıp soyduklarını anlatan Taş, "Kazanlarda kaynatıp süzdürdük. İçinde hiç şeker yok. Çok lezzetli oluyor. Yaptığımız pekmezleri tanıdıklara dağıtacağım, kalanını da satacağım." diye konuştu.