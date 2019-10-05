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Çok Bulutlu

Belçika'daki Instagram müzesinde herkes fenomen

Avrupa'daki en büyük ve Belçika'daki ilk Instagram müzesi "Gülücük Safarisi (Smile Safari)" yoğun ilgi görüyor.

05.10.2019

"Gülücük Safarisi (Smile Safari)", Belçika`nın başkenti Brüksel`de Tour & Taxis Fuar Merkezi`nde açıldı.
Kasım sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacak müze, akıllı telefonu olan herkese eğlenceli dakikalar yaşatıyor.
Işıklı odalarda poz vermek...
Pizza dilimi üzerinde sörf yapmak...
Doğum günü pastasından çıkmak...
Müzede, Instagram kullanıcıları için farklı tarzda düzenlenmiş odalar bulunuyor.
Çeşitli tarzlarda kostümler giymek isteyen ziyaretçiler için de "Gülücük Safarisi"nin girişinde kabinler yer alıyor.
Etkinliğin organizatörü Hannes Coudenys, bu fikri ABD`de gezerken buldu.
Benzerini Belçika`da da açma kararı aldı.
Ziyaretçiler, müzeyi "Instagram cenneti" olarak nitelendiriyor.
Dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu tahmin ediliyor.
Bu sayı dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45`ine eş değer.
Fotoğraf: AA
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