Belçika'daki Instagram müzesinde herkes fenomen

Kasım sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacak müze, akıllı telefonu olan herkese eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Pizza dilimi üzerinde sörf yapmak...

Müzede, Instagram kullanıcıları için farklı tarzda düzenlenmiş odalar bulunuyor.

Çeşitli tarzlarda kostümler giymek isteyen ziyaretçiler için de "Gülücük Safarisi"nin girişinde kabinler yer alıyor.

Etkinliğin organizatörü Hannes Coudenys, bu fikri ABD`de gezerken buldu.

Benzerini Belçika`da da açma kararı aldı.

Ziyaretçiler, müzeyi "Instagram cenneti" olarak nitelendiriyor.

Dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu tahmin ediliyor.