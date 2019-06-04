Bayramı gökyüzünde karşıladılar

Türkiye`nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya`da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya bölgesine, Ramazan Bayramı dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabacı turist geldi.
Yerli turistin haricinde Kolombiya ve Çin`den de yoğun turist geliyor.
Bayramı gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına katılarak, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı buldu.
Günde ortalama 150 balon uçuş yapıılıyor ve balon üzerinde 7 vadi aynı anda görülebiliyor.
Türkiye`nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya`da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.