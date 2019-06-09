Bayramda tatilcinin tercihi Ege oldu

Ramazan Bayramı tatili boyunca hemen hemen çoğu ilde yoğunluk yaşandı.
Sadece deniz kenarları değil, yayla ve kültür turları da bayramda talep gördü.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, muhteşem bir bayram geçirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Türkiye geneli 8 milyonun üzerinde bir seyahat hareketliliği oldu. Bunun ekonomik karşılığı ise yaklaşık 10 milyar lira yapıyor. Bayram boyunca tatil yapanların ise yarısı Ege`yi tercih etti. Turizmci bayram gibi bayram geçirdi."
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bayram süresince Çeşme`de 1 milyonun üzerinde misafir ağırladıklarını anlattı.