Bayramda tatilcinin tercihi Ege oldu

Sadece deniz kenarları değil, yayla ve kültür turları da bayramda talep gördü.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, muhteşem bir bayram geçirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye geneli 8 milyonun üzerinde bir seyahat hareketliliği oldu. Bunun ekonomik karşılığı ise yaklaşık 10 milyar lira yapıyor. Bayram boyunca tatil yapanların ise yarısı Ege`yi tercih etti. Turizmci bayram gibi bayram geçirdi."