Bayramda çadır kamplarına yoğun ilgi

Bölgede, 30 binin üzerinde yatak kapasitesi ve yazlık olarak kullanılan 130 bin civarı ikinci konuta sahip iç turizmin lideri Edremit Körfezi`nde, tatile saatler kala turizm işletmelerindeki doluluk oranları yüzde 100`e ulaştı.

Tatillerini geçirmek için yıldızlı oteller ve tatil köylerine alternatif arayanların tercih ettiği çadır kampları da bu ilgiden nasibini alıyor.

Ormanlık alandan deniz kıyısına uzanan noktalardaki çadır kamplarında konaklamayı planlayanlar, bayram tatili için rezervasyon yaptırıyor.

Çadır kamplarında doluluk oranı, 9 günlük bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla yüzde 80`e yaklaştı.

"Betonsuz turizme ilgi artıyor" Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi sahilinde çadır kampı işleten Atilla Altın, yaptığı açıklamada, "betonsuz turizm" olarak bilinen kamplara ilginin giderek arttığını belirterek orta ve üzeri yaş gruplarından tatilcilerin 1960 ve 1970`li yıllara özlem duyduğunu, çocukluk ve gençlik dönemlerindeki gibi çadırları tercih ettiğini söyledi.

Çadır kamplarının son yıllarda daha fazla ilgi görmesinin nedenlerine değinen Altın, "Bütün Türkiye`de insanlar artık tabiata önem ve değer vermeye başladı. Bunu tatilde de görmek istedikleri için çadır kamp alanlarını tercih ediyorlar." dedi.

Altın, bölgedeki çadır kamplarında bayram tatili öncesi yoğunluk yaşandığına dikkati çekti. Tesisinde rezervasyonların kısa sürede tamamen dolmasını beklediğini anlatan Altın, "9 günlük Ramazan Bayramı tatilini betondan ve gürültüden uzak geçirmek isteyenlerin tercihlerini çadır kamplarından yana kullanması dolayısıyla yüksek oranda doluluk var." diye konuştu.