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Bayraktar İHA Ukrayna'da başarıyla test edildi

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin testleri başarıyla gerçekleştirildi.

20.03.2019

Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının testini bizzat yer kontrol istasyonundan takip eden Poroşenko, İHA`ların hedeflerini nasıl tespit ettiğini ve vurduğunu gösteren videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Hmelnitski Bölgesi`ndeki askeri üste yapılan Bayraktar TB2 İHA`ların testlerini, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko`nun yanı sıra Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Turçinov, Savunma Bakanı Stepan Poltorak ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da izledi.
Poroşenko, askeri üste yaptığı konuşmada, Türk yapımı İHA`ları test ettiklerini vurgulayarak, "Bayraktar TB2 İHA kompleksi özel kuvvetler, hava indirme birlikleri, mekanize birlikler ve diğer birliklerin hizmetine verilecek." dedi.
"Tamamen yeni bir silahımız var"
İHA`ların testinin lazer sistemleri ve yüksek hassasiyetli silahlar sayesinde başarıyla gerçekleştiğini söyleyen Poroşenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini ve Ukrayna halkını kutluyorum. Bugün bizim tamamen yeni bir silahımız, silahlı insansız hava aracımız var." diye konuştu.
Poroşenko övgü ile bahsetti
Bayraktar TB2`nin doğrudan hedefini tam olarak vurmasından övgüyle söz eden Poroşenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için bunun yeni bir imkan olduğunu kaydetti.
Poroşenko, "Bayraktar TB2 insansız hava aracı Ukrayna`nın savunma kabiliyetini güçlendirmesine iyi bir katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.
Ukrayna`nın, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik yaptığı anlaşma gereği 6 adet İHA üretileceği ve araçların 1 yıl içinde teslim edileceği bildirilmişti.
Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarının da Ukrayna`nın kullanımına sunulacağı ifade edilmişti.
Ay başında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye`den satın alınan Bayraktar TB2 tipi İHA kompleksinin ülkesine teslim edildiğini açıklamıştı.
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