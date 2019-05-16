Batı Şeria'da Nekbe'nin 71'inci yılı gösterileri

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Batı Şeria`nın başta Ramallah olmak üzere, Beytüllahim, Cenin ve El Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan flamalar taşındı.

Bazı göstericilerin Filistinli mültecilerin 1948`de tehcir edildikleri topraklarına dönüş hakkını temsil eden anahtar maketleri taşıdığı görüldü.

Batı Şeria`daki camilerde Nekbe`nin 71`inci yılına atfen 71 saniye boyunca sirenler çalındı.

Nekbe`nin 71`inci yılında "dönüş hakkı" vurgusu Nekbe`yi Anma Komitesinin çağrısı üzerine Ramallah`ta bir de yürüyüş düzenlendi. Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat`ın anıt mezarının bulunduğu bölgeden başlayan yürüyüş, Yasir Arafat Meydanı`nda sona erdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Havli, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının Nekbe`nin 71`inci yılında, ilkelerine bağlı kalarak, dönüş hakkından vazgeçmediğini belirtti.

Ebu Havli, Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmak için mücadele vermede kararlı olduğunu vurguladı.