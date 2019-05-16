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Batı Şeria'da Nekbe'nin 71'inci yılı gösterileri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in kurulduğunun ilan edilmesi ve sonrasında zorunlu göçe tabi tutulmalarının adlandırıldığı gün olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71'inci yılı münasebetiyle yürüyüş düzenledi.

15.05.2019

Batı Şeria`nın başta Ramallah olmak üzere, Beytüllahim, Cenin ve El Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan flamalar taşındı.
Bazı göstericilerin Filistinli mültecilerin 1948`de tehcir edildikleri topraklarına dönüş hakkını temsil eden anahtar maketleri taşıdığı görüldü.
Batı Şeria`daki camilerde Nekbe`nin 71`inci yılına atfen 71 saniye boyunca sirenler çalındı.
Nekbe`nin 71`inci yılında "dönüş hakkı" vurgusu
Nekbe`yi Anma Komitesinin çağrısı üzerine Ramallah`ta bir de yürüyüş düzenlendi. Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat`ın anıt mezarının bulunduğu bölgeden başlayan yürüyüş, Yasir Arafat Meydanı`nda sona erdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Havli, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının Nekbe`nin 71`inci yılında, ilkelerine bağlı kalarak, dönüş hakkından vazgeçmediğini belirtti.
Ebu Havli, Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmak için mücadele vermede kararlı olduğunu vurguladı.
Filistinliler, İsrail`in 14 Mayıs 1948`de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs`ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.
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