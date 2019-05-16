Batı Şeria'da Nekbe'nin 71'inci yılı gösterileri

Batı Şeria`nın başta Ramallah olmak üzere, Beytüllahim, Cenin ve El Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan flamalar taşındı.
Bazı göstericilerin Filistinli mültecilerin 1948`de tehcir edildikleri topraklarına dönüş hakkını temsil eden anahtar maketleri taşıdığı görüldü.
Batı Şeria`daki camilerde Nekbe`nin 71`inci yılına atfen 71 saniye boyunca sirenler çalındı.
Nekbe`nin 71`inci yılında "dönüş hakkı" vurgusu
Nekbe`yi Anma Komitesinin çağrısı üzerine Ramallah`ta bir de yürüyüş düzenlendi. Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat`ın anıt mezarının bulunduğu bölgeden başlayan yürüyüş, Yasir Arafat Meydanı`nda sona erdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Havli, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının Nekbe`nin 71`inci yılında, ilkelerine bağlı kalarak, dönüş hakkından vazgeçmediğini belirtti.
Ebu Havli, Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmak için mücadele vermede kararlı olduğunu vurguladı.
Filistinliler, İsrail`in 14 Mayıs 1948`de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs`ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.