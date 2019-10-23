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Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu

Batı Kudüs'te Bizans döneminden kalma, 1500 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen bir kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

23.10.2019

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs`e bağlı Ramat Beit Shemesh ilçesinde bulunan kilisenin, adı bilinmeyen bir "şehidin" anısına yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan kilisede kuş, meyve ve bitki motiflerinden oluşan mozaiklerin yanı sıra Yunanca yazılmış bir kitabenin de bulunduğu ifade edildi.
Klasik Bizans mimarisini yansıtan kilisenin 6. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.
Açıklamaya göre, kazılarda bulunan eserlerin bir kısmı Batı Kudüs`teki Tevrat Toprakları Müzesinde bu akşam yapılacak törenle ziyarete açılacak.
Fotoğraf: AA
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