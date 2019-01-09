Batı Karadeniz "beyaz örtü"yle büyüledi

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce`nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
Kar yağışı 4 gün boyunca, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Bolu Dağı`nın Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve kentin yüksek kesimlerinde bulunan Deprem Konutlarında kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.