TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Kültür Sanat

Batı Karadeniz "beyaz örtü"yle büyüledi

Kar yağışının ardından Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampası ve Tepeköy mevkileri beyaz örtüyle kaplanarak farklı bir güzelliğe büründü.

09.01.2019

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Düzce`nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
Kar yağışı 4 gün boyunca, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Bolu Dağı`nın Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve kentin yüksek kesimlerinde bulunan Deprem Konutlarında kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.
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