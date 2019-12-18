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18.12.2019 - 15:32
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18.12.2019 - 14:02
Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 26 yaralı
18.12.2019 - 13:01
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18.12.2019 - 12:26
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18.12.2019 - 11:00
Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
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Başkentte yoğun sis etkili oldu
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Drone ile havadan görüntülenen, sisten kaybolan kentte eşsiz bir manzara oluştu.
18.12.2019
Fotoğraf: AA
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