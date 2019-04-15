Başkentte Turizm Haftası kutlamaları başladı

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Ahi Elvan Camisi önünde buluşan grup, kortej oluşturarak Ankara Kalesi`ne geldi.

"Ankara, ülkemizin kalbidir." Burada konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, "Ankara, ülkemizin kalbidir. Hem coğrafi hem siyasi hem de idari olarak böyledir. Ankara`nın kendine has turizm potansiyeli var. Bunun yanında Osmanlı ve Selçuklu devletinin mirası olması sebebiyle tarihi ve manevi zenginliği olan bir şehirdir." dedi.

Bir hafta boyunca Ankara`nın turizmini konuşacaklarını, neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalarda bulunacaklarını belirten Şahin, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin bile Ankara`yı cazibe merkezi yapmaya tek başına yeteceğini söyledi. Şahin, ayrıca Ankara`nın sağlık ve termal turizmde de büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu zenginliklerin daha da çok ortaya çıkarılarak hem ülke hem de uluslararası boyutta görünürlüğe sunulacağını vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, burada konuşma yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ise Ankara olarak turizmde dünya süper liginde zirveye doğru mücadele ettiklerini göstereceklerini, Türkiye`nin başkentinin de turizmde var olduğunu ve bütün paydaşlarla turizmin gelişmesine katkıda bulunacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından mehteran takımı gösteri sundu. Program, zeybek gösterisiyle son buldu.