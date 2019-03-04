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Türkiye

Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Ankara Hamamönü'nde restoran olarak işletilen tarihi konakta çıkan ve bitişikteki iki konağa sıçrayan yangın söndürüldü.

04.03.2019

Altındağ`a bağlı Hamamönü Çarşısı`ndaki Sarıkadın Sokak`ta kafe restoran ve kına evi olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.
Kurtuluş bölgesinden gelen ekiplere, Siteler ve merkez istasyonundan gelen çok sayıda itfaiye ekibi destek verdi.
Alevler yangının çıktığı ahşap konağın her yanını sararken, bitişikteki binaların çatı ve bazı bölümleri de alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında tarihi konak tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bitişikteki konaklarda da hasar meydana geldi.
Yangın sırasında rüzgarın etkisiyle bölgedeki binalar yoğun dumanın etkisi altında kaldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Başkentin en eski yerleşim yeri
Ankara`nın en eski yerleşim yeri olan tarihi Hamamönü bölgesinde çok sayıda bina 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenmişti.
Yaklaşık 250 yapının bulunduğu bölge, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken, restore edilen tarihi evler; kafe, restoran ve el emeği ürünlerin satıldığı yerler olarak turizme kazandırılmıştı.
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