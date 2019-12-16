Başkentte engelliler el sanatları becerilerini sergiliyor

İbiş, yaptığı açıklamada, engellilerin topluma kazandırılması için farkındalık yaratmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, serginin açılmasına katkı sunan, üniversitenin Öğrenci Destek Komisyonuna teşekkür etti.

Rektör İbiş, "Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi ve halkın üniversitesi. Cumhuriyet`le özdeşleşmiş bir üniversite. Bizim görev sorumluluklarımızdan biri de engellileri topluma kazandırmak. Bugün bunun bir örneğini gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.