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Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında, TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü düzenlendi.
30.08.2019