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Parçalı Bulutlu

Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında, TBMM tören alanından Ulus'taki eski Meclis Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü düzenlendi.

30.08.2019

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