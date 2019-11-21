Başkentte 2. Kahvaltı Festivali başladı

Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, festivalle Ankara`nın gastronomi alanında da iddialı olduğunu ortaya koymak istediklerini söyledi.

Festivalde Türkiye`nin farklı illerinden gelen üreticilerin yer aldığını söyleyen Karapıçak, "Amacımız bu toprakların en kadim değeri olan kahvaltı sektöründe farkındalık oluşturmak ve sektöre katkı sağlamaktır." dedi.

Karapıçak, gelecek yıl düzenlenecek festivalin uluslararası bir boyut kazanacağını da vurguladı.

Kahvaltı sektörünün büyük ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Karapıçak, "Hedefimiz gelecek yıl Orta Doğu, Avrupa ve Afrika`dan gelen sektör temsilcileriyle Türk üreticilerimizi bir araya getirmek. Anadolu`nun kahvaltı kültürünü dünyaya tanıtmak için her geçen yıl daha fazla katkı yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.