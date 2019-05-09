Başkentin üçüncü büyük camisinin resmi açılışı yarın

Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi, Ankara Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent`te bulunuyor.

125 bin metrekarelik alana inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip. Aynı zamanda, Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlandı ve başkentin sembol mekanlarından biri olmaya aday. Cami ve külliye hem ibadet hem de yaşam ve kültür alanı olarak hizmet verecek.

Ayrıca, Kocatepe ve Melike Hatun`dan sonra, kapalı alan itibarıyla Ankara`daki üçüncü büyük ibadethane olma özelliği taşıyor. 2 katlı inşa edilip alt katı çinilerle kaplanan caminin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın da katılması bekleniyor.

Kubbesinin yüksekliği 35 metre, çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alıyor.

Kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı aşevi, yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.

7 bin dini esere ev sahipliği yapıyor Cami ve külliyenin açılmasının ardından yaklaşık 7 bin dini eserin bulunduğu kütüphane de vatandaşların kullanımına sunulacak.

Külliye alanında, Kuzeykent`in bulunduğu vadiye bakan hasbahçe, çay-kahve köşkü ve Osmanlı-Türk mutfağı bölümleri ile süs havuzu ve vatandaşların dinlenebilmesi için çok sayıda bölüme yer veriliyor.

Projede katlar arası ulaşımın asansör ve yürüyen merdivenlerle sağlandığı bin 200 araçlık 5 katlı kapalı otopark da bulunuyor.

15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek Caminin kapalı, yarı açık ve açık alanlarının tamamı ibadete açıldığında 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Külliye alanında inşa edilen, uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki 5 bin kişilik kongre merkezi, Türkiye`de tek salonda en fazla katılımcının ağırlanabileceği mekan olma özelliğini taşıyacak.

Ayrıca külliye alanında, Irak`ın Samarra kentindeki Samarra Camii`nin minaresinden esinlenilerek yapılan "Seyir Kulesi" de bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Özcan Gökçebay, cami ve külliyenin yapımının 2 yıl önce tamamlandığını ancak ibadete geçen yıl açıldığını ve resmi açılışının yarın yapılacağını belirtti.

4 klasik Osmanlı camisinden esinlenerek yapıldı Caminin, İstanbul`daki klasik Osmanlı camilerinin mimari özelliklerini taşıdığını belirten Gökçebay, şöyle konuştu: "Fil ayağı dediğimiz ana kolonlar Süleymaniye, dört tarafında yüksek ışıklandırma pencereler konularak Nuruosmaniye, dış avlu ve dış saçak bölümündeki görünüm Üsküdar`daki Mihrimah Sultan ve iç mekanda Beyazıt camilerinden esinlenildi. Dolayısıyla 4 klasik Osmanlı camimizden esinlenilerek güzel bir eser ortaya konuldu."