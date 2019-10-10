Barış Pınarı Harekatı'nın 2. günü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye`nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı.

Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.

Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

Türkiye`nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.

Türkiye`nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye`nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Akçakale`de bulunan zırhlı askeri araçlar, sınır hattında sürekli hareket halinde bulunuyor.

Bu arada, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy da Suriye sınırında konuşlu bulunduğu yerden hareket ederek, farklı bir noktaya intikal etti.