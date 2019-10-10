Barış Pınarı Harekatı'na Suriye Milli Ordusu da destek verdi

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı`na destek için Fırat Nehri`nin doğusundaki topraklara girdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri`nin doğusunda YPG/PKK`lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK`ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik başlattığı harekat kapsamında, SMO unsurları Şanlıurfa`nın Ceylanpınar ilçesinden Fırat Nehri`nin doğusunda YPG/PKK`lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO mensupları harekat öncesi sınırda namaz kıldı.