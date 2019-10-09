Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu`yla birlikte Suriye`nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı`nı başlattığını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı`na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın açıklamaları şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri`miz Suriye Milli Ordusu`yla birlikte Suriye`nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı`nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."

"Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz" "Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız Güvenli Bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye`nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

"Kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum" "Barış Pınarı Harekatı`nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye`yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Türk jetleri terör unsurlarını hedef alıyor Öte yandan Türk jetleri Suriye`deki terör unsurlarını hedef almaya başladı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü`nde hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.

Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

Terör hedefleri ateş altında Reuters, terör örgütü YPG/PKK`ya ait mühimmat depolarının vurulduğunu duyurdu.

Harekat kapsamında Tel Abyad`daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Atışların ardından ilçede konuşlu çok sayıda askeri araç sınıra doğru hareket etti.

Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn`ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat emrini böyle verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar`dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu`yla birlikte Suriye`nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı`nın başlatılması emrini verdiği anların fotoğrafları paylaşıldı.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri bilgilendirme amacıyla Dışişlerine çağırıldı Harekatla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu`ndan da açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK`nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." dedi.

30 kilometrelik derinliğe kadar terörist temizliği yapılacak Türkiye`nin hedefi Fırat`ın doğu kıyısından başlayarak Irak`a kadar uzanan 460 kilometrelik sınır hattında 30 kilometrelik derinlik. Yani yaklaşık 14 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenmiş olacak.

Operasyonla teröristlerin bölgeden temizlenmesi ve güvenli bölgenin kurulması hedefleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri`nin (TSK), Suriye Milli Ordusu`yla birlikte Suriye`nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı`nı başlatmasının ardından Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü`nde hava hareketliliği yaşanıyor.