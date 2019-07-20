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Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak "Gazi"ye dalış yaptılar

İzmir'de konuşlu Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında su altında Türk ve KKTC bayrağı açtı.

20.07.2019

Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK), Kıbrıs Barış Harekatı`nın 45. yıl dönümü dolayısıyla su altında bir etkinlik gerçekleştirdi.
İzmir Körfezi`ndeki üs bölgesinden TCSG 107 Sahil Güvenlik botuyla hareket eden DEGAK timi, Mordoğan açıklarında dalış hazırlığı yaptı.
Hazırlıkların tamamlanmasıyla suya giren tim, 18 metrelik dalış gerçekleştirdi.
Dalgıçlar, 1974`teki harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan ve 2011 yılında Mordoğan açıklarında yapay resif olması amacıyla batırılan C-47 Dakota tipi kargo uçağına ulaştı.
Uçak etrafından birkaç tur atan ve deniz canlılarına yuva olan uçağı inceleyen tim, daha sonra 18 metre derinlikte Türk ve KKTC bayrağı açtı.
Fotoğraf: AA
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