Barış Harekatı'nın 45. yılında batık uçak "Gazi"ye dalış yaptılar

Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK), Kıbrıs Barış Harekatı`nın 45. yıl dönümü dolayısıyla su altında bir etkinlik gerçekleştirdi.

İzmir Körfezi`ndeki üs bölgesinden TCSG 107 Sahil Güvenlik botuyla hareket eden DEGAK timi, Mordoğan açıklarında dalış hazırlığı yaptı.

Dalgıçlar, 1974`teki harekatta Türk askerlerine mühimmat taşıdığı için "Gazi" olarak anılan ve 2011 yılında Mordoğan açıklarında yapay resif olması amacıyla batırılan C-47 Dakota tipi kargo uçağına ulaştı.

Uçak etrafından birkaç tur atan ve deniz canlılarına yuva olan uçağı inceleyen tim, daha sonra 18 metre derinlikte Türk ve KKTC bayrağı açtı.