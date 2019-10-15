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Parçalı Bulutlu

Baraj suyu azalınca su altındaki köprü gün yüzüne çıktı

Kırklareli'nde baraj suları altında kalan Çağlayan Köprüsü, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.

15.10.2019

Balkan köylerine alternatif ulaşımın sağlandığı Çağlayan Köprüsü DSİ tarafından 1996 yapılan Kırklareli Barajı`nın suyu altında kalmıştı. Şebeke suyunun sağlandığı barajın su seviyesinin düşmesiyle köprü yıllar sonra gün yüzüne çıktı.
Demircihalil, Kapaklı ve Dereköy`de yaşayanlar, yolu birkaç kilometre kısaltan köprüyü kullanmaya başladı.
Heyecan yaşattı
Dereköy`de yaşayan Tamer Kılıç, baraj yapılmadan önce ulaşım için Çağlayan Köprüsü`nü kullandıklarını söyledi.
Barajın yapılmasıyla köprünün sular altında kaldığını, ulaşımı yeni yoldan sağladıklarını ifade eden Kılıç, yıllar sonra ortaya çıkan köprüyü görmek için bölgeye geldiğini belirtti.
Balıkçı Burak Demir de suların çekilmesiyle köprüyü yeniden görmenin heyecanını yaşadıklarını anlattı.
DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 111 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda su miktarı 29 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Fotoğraf: AA
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