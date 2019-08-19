Bangsamoro'da özerklik sonrası huzur hakim

Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan ettiği Bangsamoro`da halk, silahların gölgesinden kurtulmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

Güney Asya ülkesi Filipinler`de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yarım asırdan uzun süren bağımsızlık mücadelesi neticesinde bu yıl elde edilen kapsamlı özerklik sonrası bölgede huzur hakim.

Barışın tesis edilmesiyle halk adeta silahların gölgesinden kurtulurken, bölgede silah sesleri yerini gündelik yaşamın farklı tonlarına bıraktı.

Günün ağarmasıyla şehir hayatına başlayan bölge halkı, bir yandan gündelik işlerini yaparken, diğer yandan ibadetlerini de aksatmadan yerine getiriyor.

Halk, bölgeye gelenlere yabancılara karşı misafirperverlikleriyle de beğeni topluyor.

Yılın her döneminde turist ağırlanan bölgede, kent merkezindeki nehirde kano gezintisine çıkılabiliyor, tarihi alanların yanı sıra Pembe Cami gibi simgesel mekanlar ziyaret edilebiliyor.

Bölgeye gelenler ayrıca, Pasifik Okyanusu`nda (Büyük Okyanus) ve ormanlık alanlarda kayaların arasından süzülen eşsiz şelalelerde yüzmenin keyfini çıkarabiliyor.

Ülke, 10 milyonun üzerinde nüfusu ile Katolik olmayan en büyük ikinci grubu oluşturan Moro Müslümanları ve içinde 13 farklı dil konuşan etnik unsuru barındırıyor.

Moro Müslümanları, Müslümanlardan oluşan bağımsız hükümetle hukuki ve ekonomik kazanımların arttırılacak olmasının da sevincini yaşıyor.

Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti, bir yandan kalkınma hamleleri üzerinde çalışırken, diğer yandan bölgenin mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Tarımdan turizme birçok alanda sanayileşmek isteyen halk, hükümet politikalarını büyük oranda destekliyor.

Moro Müslümanlarının bölgesel idareyi almalarının ardından bağımsızlık mücadelesi veren silahlı gruplar da silah bırakmaya başladı.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi`nin (MİKC) yüzde 30`luk bölümü silahlarını bırakarak sivil hayata döndü.

Silahların 2022 yılında taraflar ve izleme heyetinin olduğu toplantıda alınacak "süreç tamamlanmıştır" kararı ile tamamen bırakılacağı, MİKC`in sivil yapıya dönüşerek siyasi parti olarak faaliyetini sürdürebileceğini belirtti.

Kırsala çekilen ve süreç içinde silahlarını bırakacak olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi mensuplarının bölgenin huzur ve güvenliğini sağlayacak kolluk kuvvetlerine katılabileceği vurgulandı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim, bölgede bağımsızlık için mücadele veren silahlı gruplara mensup kişilerin silahlarını bıraktıktan sonra emniyet teşkilatına katılabileceklerini söyledi.

Filipinler`de belirli bölgeler dışında sigara içmek yasak. Ülkede uygulanan yasak daha esnek şekilde Bangsamoro`da da geçerli.