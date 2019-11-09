Balkanlardan gelenler 4 bin yıl önce Maydos'ta yaşamış

Maydos Kilise Tepesi Höyüğü Kazı Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, İÇDAŞ AŞ`nin ana sponsorluğundaki kazıların 10. yılında olduklarını söyledi.

Bu yıl yapılan çalışmaların en önemli sonuçlarının savunma sistemiyle alakalı olduğunu ifade eden Sazcı, geçen yıl ortaya çıkardıkları savunma sisteminin devamına ulaştıklarını anlattı.

Savunma duvarının zikzaklar yaparak eğimli biçimde inşa edildiğini gördüklerini aktaran Sazcı, şöyle devam etti: "İlk Tunç Çağına, yani milattan önce üçüncü binin sonlarına tarihlenen öncü bir savunma duvarını daha tespit ettik. Üçüncü savunma duvarıyla alakalı çalışmalarımız, höyüğün güneybatı kısmındaydı. Batı profilinde görülen büyük savunma sistemini ortaya çıkarmak amacıyla yeni bir açma yaptık. Oldukça ilerledik ama ulaşmamız zaman açısından mümkün olmadı. Onu önümüzdeki kazı sezonunda ortaya çıkaracağız."

Sazcı, höyükte hangi tabakaların olduğunun tespitine de başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu yıldan itibaren höyüğün merkezine ve denize bakan doğu kısmına doğru çalışmalarımızı genişletmeye karar verdik. Ulaşabildiğimiz en erken tabaka Son Tunç Çağı`na ait olan tabakaydı. Bu alanda merkeze yakın bir yapı kalıntısına rastladık. Merkezi kısımda daha çok yerel üretim buluntular tespit ettik. Höyüğün batı kısmında Balkanlardan, Bulgaristan, Romanya`dan gelen, belki tüccarların da burada oturduğu, belki bir acente kurdukları, orta kısmında ve daha prestijli doğu kısmında da buranın yerel insanlarının ikamet ettiğini söylememiz mümkün."

"Anadolu`nun belki de Avrupa`ya açılan kapısı" Ortaya çıkarttıkları Balkan buluntularının milattan önce ikinci bine ait olduğuna işaret eden Sazcı, "Yani günümüzden 4 bin yıl öncesinden itibaren Balkanlardan gelen insanların buraya yerleştiğini söylememiz mümkün. Burası Anadolu`nun belki de Avrupa`ya açılan kapısı. Avrupa`da yaşayan insanlarla Anadolu insanlarının buluştuğu nokta Maydos. O açıdan da önemli." diye konuştu.

Bu yıl ilginç bir sonucun insan yüzlü kap parçasının ortaya çıkarılması olduğunu vurgulayan Sazcı, "Normalde insan yüzlü kap parçaları İlk Tunç Çağı`nda Troas bölgesinden biliniyor ama bu kap Son Tunç Çağı`ndan ortaya çıktı. Arada yaklaşık bin yıllık fark var. Önceki yıllarda da bir idol bulmuştuk. İnsan yüzlü kaplar, idoller o dönemin inancının bir parçası. Yaklaşık bin yıllık süreçte bölgede bu dönemin inancının değişmeden devam ettiğini söylememiz mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Sazcı, ele geçen buluntular arasında 3 bin 500 yıl öncesine ait seramikler, ağırşaklar, dokuma tezgahları, el baltaları ve yine Balkanlardan tanınan motiflerin üzerinde olduğu bir levha parçasının yer aldığını sözlerine ekledi.

Çanakkale`nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü kazılarında, ele geçen buluntular arasında 3 bin 500 yıl öncesine ait seramikler, ağırşaklar, dokuma tezgahları, el baltaları ve yine Balkanlardan tanınan motiflerin üzerinde olduğu bir levha parçasının yer aldığı bildirildi.

Çanakkale`nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü kazılarında 4 bin yıl önce Balkanlardan gelen insanların yaşadığı belirlenirken, Son Tunç Çağına 4 bin yıllık insan yüzlü kap ortaya çıkarıldı.