Balıklıgöl'de "Göbeklitepe Yılı" bereketi

Dünyanın ``en büyük doğal akvaryumu`` olmanın yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri konumundaki Balıklıgöl`de ve çevresinde yoğunluk var.

Kentle özdeşleşen ve 3 semavi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim`in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor.

Tarihi alanda ziyaretçiler buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor.

Urfa Kalesi`ne de çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı da buluyor.

Yerli ve yabancı turistler, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü`nde sandal keyfi yapmayı da ihmal etmiyor.