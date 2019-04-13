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Balıklıgöl'de "Göbeklitepe Yılı" bereketi

Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ilkbahar mevsimi ve "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor.

13.04.2019

Dünyanın ``en büyük doğal akvaryumu`` olmanın yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri konumundaki Balıklıgöl`de ve çevresinde yoğunluk var.
Kentle özdeşleşen ve 3 semavi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim`in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor.
Tarihi alanda ziyaretçiler buradaki balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor.
Urfa Kalesi`ne de çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı da buluyor.
Yerli ve yabancı turistler, yerleşkedeki Aynzeliha Gölü`nde sandal keyfi yapmayı da ihmal etmiyor.
Kalenin eteğindeki doğal mağaralarda oluşturulan kafelerde mırra ya da kendine has lezzetiyle menengiç kahvesini yudumlayarak yorgunluk atan turistler, tarihi çarşı ve hanlarda da adeta geçmişe yolculuk yapıyor.
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