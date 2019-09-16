Balıklar için tankerle su taşınıyor

"Su bitince balık ölümleri daha da fazlalaştı."

İl Özel İdaresi ekiplerinin göletin su seviyesinin yükseltilmesi ve balıkların yaşaması için çalışma başlattıklarını ifade eden Filiz, durumun vahim olduğunu söyledi. Filiz, "Ne kadar faydası olacak göreceğiz. Şu anda iki tanker geldi, balıkları kurtarıncaya kadar gölete su dolduracağı söylendi. Günden güne suyun çekildiğini görüyoruz. Sulama da yok ama gittikçe su bitiyor. Su bitince balık ölümleri daha da fazlalaştı. Büyük balıklar yoktu onlar da ölmeye başladı." diye konuştu.