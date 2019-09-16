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Çok Bulutlu

Balıklar için tankerle su taşınıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde suyunun çekilmesi sonrası binlerce balığın telef olduğu gölete, sağ kalan balıkların yaşaması için tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

16.09.2019

Kırklareli`nde suyunun çekilmesi sonrası binlerce balığın telef olduğu gölete, sağ kalan balıkların yaşaması için tankerlerle su taşınıyor.
Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinden tarlaların sulanması nedeniyle üç gün önce suyu çekilmeye başlamıştı.
Dip seviyelere inen su seviyesi nedeniyle çok sayıda balık telef olmuştu. Oksijen almakta zorlanan balıkların mücadelesi yürekleri burkmuştu.
Ekipler gün boyu çalışacak
Kırklareli Valisi Osman Bilgin`in talimatıyla gölete su takviyesine başlandı.
İl Özel İdaresi ekipleri tankerlerle göleti doldurmak için çalışma başlattı.
İlk etapta gölete 2 tanker ile su boşaltıldı. Göletin su seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ekiplerin gün boyu çalışma yapacağı belirtildi.
Köy muhtarı Şevket Filiz, yaptığı açıklamada, seslerini duyan yetkililere teşekkür etti.
"Su bitince balık ölümleri daha da fazlalaştı."
İl Özel İdaresi ekiplerinin göletin su seviyesinin yükseltilmesi ve balıkların yaşaması için çalışma başlattıklarını ifade eden Filiz, durumun vahim olduğunu söyledi. Filiz, "Ne kadar faydası olacak göreceğiz. Şu anda iki tanker geldi, balıkları kurtarıncaya kadar gölete su dolduracağı söylendi. Günden güne suyun çekildiğini görüyoruz. Sulama da yok ama gittikçe su bitiyor. Su bitince balık ölümleri daha da fazlalaştı. Büyük balıklar yoktu onlar da ölmeye başladı." diye konuştu.
Fotoğraf: AA
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