Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Eyüpsultan Camisi Tarih boyunca bir çok uygarlığa başkentlik yapan İstanbul`da, ardında en çok kültürel miras bırakan uygarlıkların başında Osmanlı Devleti geliyor. Osmanlı`dan günümüze kalan başlıca eserlerin başında, hiç kuşkusuz camiler ve saraylar yer alıyor.

Eyüpsultan Camisi Bursa ve Edirne gibi payitahtların yanı sıra Kahire ve Şam`da da yer alsa da en çok selatin camisi İstanbul`da bulunuyor.

Eyüpsultan Camisi İstanbul`da, Osmanlı padişahları ve annelerinin dönemin ünlü mimarlarına inşa ettirdiği, 35 selatin cami mevcut.

Fatih Camisi Osmanlı döneminde selatin camilerinin inşası iki şarta bağlıydı. Selatin camileri ya padişahın önemli bir askeri zafer kazanması ya da önemli bir ganimet elde etmesi şartıyla inşa edilebiliyordu.

Fatih Camisi Ayrıca selatin camilerinin inşasında devlet kasasından harcama yapılmıyor, padişahın şahsi servetiyle inşaat gerçekleştiriliyordu.

Fatih Camisi Osmanlı İmparatorluğu`nda uzun yıllar devam eden bu gelenek, Sultanahmet Camisi`ni inşa ettiren Sultan 1. Ahmet döneminde bozuldu. Padişahlar bundan sonra sefere gitmeden de selatin cami inşa ettirmeye başladı.

Süleymaniye Camisi Görkemli mimarileri, estetiği ve ince işçilikleriyle görenleri büyüleyen selatin camileri, hep bir külliyenin parçası olarak inşa ettirildi. Külliyelerin içinde caminin yanı sıra hanlar, hamamlar, medrese, imarethaneler, çeşmeler, muvakkithaneler ve hünkar mahfili de yer alıyordu.

Süleymaniye Camisi İstanbul`da, en çok ziyaret edilen selatin camileri arasında bulunan Eyüpsultan, Süleymaniye, Pertevniyal, Fatih ve Mihrimah Sultan camilerini, Kadir Gecesi dolayısıyla balıkgözü objektif ile görüntüledi.

Süleymaniye Camisi

Mihrimah Sultan Camisi

Mihrimah Sultan Camisi

Pertevniyal Valide Sultan Camisi

Pertevniyal Valide Sultan Camisi

Pertevniyal Valide Sultan Camisi