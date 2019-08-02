Balıkesir'de seyir halindeki otobüs yandı: 5 ölü

Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrindi ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.