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Balıkesir'de seyir halindeki otobüs yandı: 5 ölü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

02.08.2019

Balıkesir- Edremit karayolu üzerindeki İvrindi ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında, ilk belirlemelere göre 2`si çocuk 5 kişinin hayatını kaybetti.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, otobüsün söndürüldüğünü, yaralanan 15 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: AA
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