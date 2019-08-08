Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor

Çoğunlukla, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Bayat, Bereketli, Nergiz ve Çiftlik mahallelerinde nisan ayında 2 bin 500 dekarlık alana ekilen "Balıkesir Bamyası"nın hasadına başlandı.

Kendine özgü yapısı bulunan, altı köşeli olan "Balıkesir Bamyası", bamyalar arasında da en etli olan bamya olarak biliniyor.

Ucu küt ve kısa olan "Balıkesir Bamyası", genellikle taze tüketiliyor veya konserve yapılıyor.

Bölgede ekilmesinden sonra sulama yapılmadan yetişen bamyaların her birini aileleriyle birlikte tek tek elle toplayan üreticiler, bu yıl ki hasattan gayet memnun.

Bayat Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ve Bayat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk, yaptığı açıklamada, Balıkesir`de üretilen bamyaların Ege Bölgesi`nde üretilen bamyalar gibi uzun değil tombul olduğunu söyledi.

Öztürk, mahallelerinde yaklaşık bin 400 dekarlık alana bamya ekildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bamya ekildikten üç ay sonra toplanmaya başlar. Bu yıl havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı. Bamyalarımızın çiçekleri çıkmaya başladı, önümü

"Havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı" Öztürk, mahallelerinde yaklaşık bin 400 dekarlık alana bamya ekildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bamya ekildikten üç ay sonra toplanmaya başlar. Bu yıl havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı. Bamyalarımızın çiçekleri çıkmaya başladı, önümüzdeki günlerde hasadı daha da artacaktır. Bamya, tarlalarda 4 liradan satılır. Bizim bölgemiz biraz kırsal olduğu için bamya ekimine müsait. Köyümüzden şehirlere göç oranı çok düşüktür, bamyanın köylüye maddi olarak katkısı da oluyor."

Bamya üreticilerinden Hasan Can bu yıl ki bamya hasadından memnun olduklarını söyledi. Can, bamyanın köyleri için gelir kapısı olduğunu dile getirerek, "Hasadımız güzel, bu yıl 7 dönümlük tarlama bamya ektim. Bamyalarımızı köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Bizim bamyalarımız genelde fabrikalarda konserve yapılarak yurt dışına, Arap ülkelerine gönderiliyor. Bu durum ülkemize dövizin girmesini sağlıyor. Bizim de kazancımız iyi. Ürünlerimizi ailemizle beraber ekip topluyoruz, bize gelir kapısı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Bu yılki hasadımız çok iyi" Üreticilerden Saffet Çetin ise bamyalarını ilaç ve hormon atmadan ürettiklerini ifade etti. Hayvan gübresi kullandıklarını aktaran Çetin, "Çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu yılki hasadımız çok iyi, gayet memnunuz. 7 dönümlük bir tarlaya bamya ektim, 6-7 ton bamya hasadı bekliyorum. Şu ana kadar gayet verimli. Eşim ve çocuklarım da bana yardım ediyor, emeğimizin karşılığını alıyoruz." dedi.