Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor

Avlanmanın hava şartlarına bağlı olduğuna işaret eden Karakaş, "Son zamanlarda hamsi çıkmaya başladı ama fazla da hamsi yoktu. Bu da denizin henüz fazla soğumamasıyla alakalı. Bu sene denizde hamsi bol gibi görünüyor. Havaların soğumasıyla hamsi yağlanacak ve daha iri olacaktır. Havalar iyi giderse parça parça palamut çıkacaktır. Bu ay itibarıyla lüfer başladı, bu da bollaşacaktır. Trol teknelerimiz mezgit, barbun gibi balıkları yeterli miktarda avlıyor." diye konuştu.